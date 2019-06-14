Президент Казахстана одобрил соглашение с Литвой о передаче осужденных лиц

Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал договор с Литвой о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера. Об этом 14 июня сообщили в пресс-службе главы государства.

Согласно договору, граждане Казахстана, приговоренные судом Литвы к заключению или принудительному лечению, могут быть перевезены на территорию республики. Такая же норма действует в отношении граждан Литвы на территории Казахстана.

Напомним, вышеуказанный законопроект был одобрен в Мажилисе (нижней палате парламента) Казахстана 8 мая 2019 года. Отмечается, что для переезда граждан необходимо получить их согласие или согласие законного представителя.

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