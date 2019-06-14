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В Германии озвучили темы предстоящих переговоров Меркель и Зеленского

Политика

Стороны обсудят в том числе минские договоренности

В Германии озвучили темы предстоящих переговоров Меркель и Зеленского
Цитата из к/ф «Слуга народа 2». реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина
Зеленский

Берлин, 14 июня 2019, 14:28 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на переговорах 18 июня обсудят в том числе минские договоренности, заявила 14 июня представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

По ее словам, стороны обсудят двухсторонние отношения, реализацию минских договоренностей, конфликт на востоке Украины и процесс реформирования. В настоящее время в рамках нормандского формата ведется работа, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня Зеленский заявил о планах Киева активизировать минский процесс и «нормандский формат» для решения конфликта в Донбассе. При это он заверил, что Киев не собирается «торговать территорий и суверенитетом Украины».

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Политическая жизнь Украины
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