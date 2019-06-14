Экс-канцлер ФРГ Шрёдер: Крым — «давняя русская территория»

Берлин, , 14:28 — REGNUM Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер выступил в защиту внешней политики России. Выступая вечером 12 июня на мероприятии с участием бизнесменов, Шрёдер назвал Крым «давней русской территорией», пишет таблоид Bild.

Бывший канцлер рассказал о том, что Крым был передан в юрисдикцию Украинской ССР в 1954 году Никитой Хрущевым. По его словам, в советское время «не имело значения, где Крым располагался территориально, но сегодня это уже не так». Шрёдер отметил, что присоединение Крыма к России в 2014 году не было агрессивным и соответствовало воле населения полуострова.

Герхард Шрёдер высказался за отмену антироссийских санкций и потребовал, чтобы Украина «наконец уже» выполнила условия Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель «Христианско-демократического союза» Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила Россию в нарушении международного права и поддержала продление санкций.

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