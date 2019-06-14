Пятница, 14 Июня 2019 года
14:19:58 МСК

Медведев закрепил за членами правительства кураторство над регионами России

Политика

Ранее СМИ сообщили, что российские федеральные министры станут кураторами десяти российских регионов

Москва, 14 июня 2019, 14:19 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев закрепил за членами правительства кураторство над рядом российских регионов, заявил 14 июня журналистам его пресс-секретарь Олег Осипов.

«Могу подтвердить, что Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов», — заявил Осипов, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 14 июня, «Ведомости» сообщили, что российские федеральные министры станут кураторами десяти российских регионов с самой слабой экономикой. Речь идет об Алтае, Карелии, Туве, Адыгее, Марий Эл, Алтайском крае и Курганской области.

Читайте подробнее: СМИ узнали о назначении отстающим российским регионам министров-кураторов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Правительство России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить