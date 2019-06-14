Пятница, 14 Июня 2019 года
14:34:11 МСК

Таджикистан и Афганистан планируют наладить сотрудничество силовых структур

Политика

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главой Афганистана Ашрафом Гани

Таджикистан и Афганистан планируют наладить сотрудничество силовых структур
Иллюстрация: Sectsco.org
Совет глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества

Бишкек, 14 июня 2019, 14:19 — REGNUM  Таджикистан заинтересован в достижении мира и согласия в Афганистане. Об этом заявил президент республики Эмомали Рахмон на встрече с главой Афгансистана Ашрафом Гани, сообщили 14 июня в пресс-службе таджикистанского лидера.

Встреча состоялась в рамках заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны заявили о необходимости налаживания тесного сотрудничества силовых структур для борьбы с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

Рахмон и Гани также обсудили вопросы сотрудничества в сфере торговли, экономики, образования и культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке завершилось 19-е заседание Совета глав государств ШОС. По итогам саммита была подписана Бишкекская декларация, а также более 20 документов.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы государств ШОС подписали Бишкекскую декларацию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Таджикистана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить