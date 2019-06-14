«Из генералов в полковники»: президент Туркмении разжаловал главу таможни

Ашхабад, , 14:09 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов Туркмении понизил председателя таможенной службы генерал-майора Атадурды Османова в воинском звании до полковника. Как сообщает «Туркменистан. Золотой век», соответствующий указ глава государства подписал 13 июня.

Читайте также: «Последнее предупреждение»: Глава МВД Туркмении рискует быть уволенным

Также руководителю туркменской таможни объявлен очередной строгий выговор — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

ИА REGNUM напоминает, что звание генерал-майора председателю таможенной службы Атадурды Османову было присвоено совсем недавно — 27 января 2019 года, в канун туркменского Дня защитника Отечества. На этом посту он работает уже два года

Отметим, что глава таможенного ведомства дважды получал строгие выговоры от главы государства в течение 2018 года.

Читайте также: Президент Туркмении наказал генпрокурора и главу миграционной службы