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«Из генералов в полковники»: президент Туркмении разжаловал главу таможни

Политика

Глава таможенного ведомства получил третий за последние два года строгий выговор

Ашхабад, 14 июня 2019, 14:09 — REGNUM  Президент Гурбангулы Бердымухамедов Туркмении понизил председателя таможенной службы генерал-майора Атадурды Османова в воинском звании до полковника. Как сообщает «Туркменистан. Золотой век», соответствующий указ глава государства подписал 13 июня.

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Также руководителю туркменской таможни объявлен очередной строгий выговор — за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и допущенные в работе недостатки.

ИА REGNUM напоминает, что звание генерал-майора председателю таможенной службы Атадурды Османову было присвоено совсем недавно — 27 января 2019 года, в канун туркменского Дня защитника Отечества. На этом посту он работает уже два года

Отметим, что глава таможенного ведомства дважды получал строгие выговоры от главы государства в течение 2018 года.

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