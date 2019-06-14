Макрон примет участие в симпозиуме в память о политическом деятеле Помпиду

Париж, , 14:14 — REGNUM Действующий президент Франции Эммануэль Макрон вместе с бывшими главами страны Валери Жискар д'Эстеном и Николя Саркози примет участие в симпозиуме в память о государственном деятеле Жорже Помпиду, который пройдет в Париже 20 — 21 июня 2019 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен (1974 — 1981) в возрасте 93 лет, должен закрыть первый день симпозиума 20 июня, а Николя Саркози (2007−2012) — второй, 21 июня.

Ранее Эммануэль Макрон и Валери Жискар д'Эстен присутствовали на мессе в память о Жорже Помпиду в Париже, который умер 45 лет назад. Многие политические деятели присутствовали на ежегодной после смерти Жоржа Помпиду мессе 2 апреля 1974 года.

Напомним, Жоржа Помпиду — французский государственный деятель, премьер-министр (1962 — 1968) и президент (1969 — 1974) страны. Его период пребывания у власти характеризуется экономическим подъёмом, модернизацией и дальнейшим развитием европейских структур.