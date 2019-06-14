Оманский залив: В Госдуме припомнили пробирку Пауэла

Москва, , 14:02 — REGNUM В Госдуме настаивают на независимом расследовании инцидента в Оманском заливе, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

«Призвал бы не делать скоропалительных выводов. Необходимо проведение независимого расследования, за которое высказались все члены СБ ООН. Только потом можно будет судить о том, кто виноват, и предлагать какие-то меры воздействия», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

По мнению парламентария, нагнетание истерии со стороны США из-за инцидента в Оманском проливе может говорить о планомерном раскачивании ситуации вокруг Ирана.

«Так называемые видеодоказательства Вашингтона причастности Тегерана к атаке на два танкера носят весьма расплывчатый характер. На ум снова приходит пресловутая пробирка Колина Пауэла в СБ ООН, давшая старт операции в Ираке, где так потом и не нашли химоружия, а также многочленные фейки и постановки в Сирии. Все тот же почерк, одна методичка», — рассуждает он.

Пока же мы видим со стороны США попытки демонизировать Тегеран, а также подорвать многолетние дипломатические усилия всего международного сообщества по урегулированию иранской проблемы, констатировал Слуцкий.

Он напомнил, что 7 июля истечет ультиматум Ирана по СВПД.

«Вместо создания негативного фона и искусственной напряженности нужно продолжать диалог для недопущения обрушения «ядерной сделки» и выхода иранской стороны из ДНЯО. Иначе, может быть нанесен урон глобальной безопасности», — заключил парламентарий.

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