Украина исключила актёра Добронравова из списка «угроз»

Киев, , 14:11 — REGNUM Имя российского актёра Фёдора Добронравова отсутствует в обновленном списке лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины. Черный список опубликован украинским министерством культуры.

В обновленном перечне «угроз» значатся 147 фамилий. Уточняется, что список составлен минкультом на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году украинский минкульт составил, а позднее дополнил, список «угроз национальной безопасности» из числа российских деятелей культуры. В него попали, в частности, Олег Газманов, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.

В марте 2019 года суд признал незаконным признание Фёдора Добронравова «угрозой» и отменил для него запрет на въезд в страну. Актер играет роль сельского жителя Ивана Будько в популярном комедийном сериале «Сваты».

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