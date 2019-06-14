Пятница, 14 Июня 2019 года
14:25:50 МСК

Украина исключила актёра Добронравова из списка «угроз»

Политика

В обновленном перечне осталось 147 фамилий

Украина исключила актёра Добронравова из списка «угроз»
Цитата из фильма «Жили-были», реж. Эдуард Парри. 2017. Россия
Федор Добронравов

Киев, 14 июня 2019, 14:11 — REGNUM  Имя российского актёра Фёдора Добронравова отсутствует в обновленном списке лиц, «угрожающих национальной безопасности» Украины. Черный список опубликован украинским министерством культуры.

В обновленном перечне «угроз» значатся 147 фамилий. Уточняется, что список составлен минкультом на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году украинский минкульт составил, а позднее дополнил, список «угроз национальной безопасности» из числа российских деятелей культуры. В него попали, в частности, Олег Газманов, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.

В марте 2019 года суд признал незаконным признание Фёдора Добронравова «угрозой» и отменил для него запрет на въезд в страну. Актер играет роль сельского жителя Ивана Будько в популярном комедийном сериале «Сваты».

Читайте также: Украинский суд отменил запрет сериала «Сваты»

Читайте ранее в этом сюжете: Суд отменил для Добронравова запрет въезда на Украину

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антироссийская пропаганда на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить