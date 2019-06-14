В Екатеринбурге рассмотрят заявку на референдум по храму Святой Екатерины

Екатеринбург, , 13:46 — REGNUM Заявку на референдум о строительстве храма Святой Екатерины рассмотрит избирательная комиссия Екатеринбурга. Информация указана на сайте горизбркома.

Инициативу изучат и вынесут по ней решение уже в понедельник, 17 июня. Если предоставленные документы устроят горизбирком, то комиссия зарегистрирует инициативную группу по референдуму и направит бумаги на следующий уровень — в гордуму.

В референдуме предлагается рассмотреть статус земли в сквере у Театра Драмы, где ещё совсем недавно хотели построить храм Святой Екатерины. Жителям предлагают оставить «религиозный» статус у территории или вернуть ей статус земли общего пользования.

Напомним, идею данного референдума прорабатывали в Комитете спасения сквера. Это частная инициатива, тогда как «официальная» рабочая группа по храму ещё не определилась, как будет проводиться опрос горожан.

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