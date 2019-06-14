Украину уничтожает блокада Крыма, РФ принимает жителей ДНР: Радио REGNUM

Москва, 14 июня 2019, 14:00 — REGNUM
- В США считают, что торговая война ударит по Китаю;
- Украине предрекают катастрофу из-за водной блокады Крыма;
- Президент Молдавии поблагодарил Лондон;
- Жители Донбасса приехали в Россию за паспортами;
- Власти урезали территорию исторического парка в Подмосковье.
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