Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде

Киев, , 13:37 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».

«Я передал, как председатель Верховной рады Украины, в суд несколько важных документов: это документ численности двух фракций», — заявил Парубий.

По его словам, он также передал в КС в том числе заявления всех народных депутатов, которые написали о своем выходе из коалиции. Он добавил, что коалиция на момент своего создания насчитывала 302 народных депутата.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня на открытом заседании Конституционного суда Украины судья Виктор Кривенко заявил, что спикер Андрей Парубий не предоставил Конституционному суду списки депутатов, которые входили в состав парламентской коалиции.

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