Почему власти Украины не могут трезво оценить ситуацию с транзитом газа

Киев, , 13:32 — REGNUM «Что бы ни говорил исполнительный директор компании «Нафтогаз», не ему решать, будет ли мировое соглашение с «Газпромом» и, соответственно, будет ли новый контракт на транзит газа. Это будет политическое решение. И это для Украины хорошо, потому что любое чисто коммерческое решение будет ей во вред: такие у неё газовые менеджеры.

Как следует из недачнего заявления другого руководителя «Нафтогаза» — Андрея Коболева, «Украине выгоднее покупать газ в Европе, а не в России». Ну и пусть себе покупают! А России выгоднее осуществлять транзит своего газа через дружественные территории, а не через территорию государства, которое считает Россию своим врагом и от которого в этой связи неизвестно чего можно ждать.

Тут, однако, вступает в ход политика. Президент Путин даёт политическое обещание, что транзит российского газа через Украину будет продолжен. Он делает это, руководствуясь политическим реализмом, а в Киеве это воспринимают как свидетельство его слабости перед давлением ЕС. В этом, в расчёте на европейский «кнут», мне думается, и состоит одно из ключевых объяснений неспособности украинской стороны принять выгодное Украине с точки зрения текущих социально-экономических интересов решение по газу.

Примечательно и то, как Юрий Витренко представляет перспективу: «Украине необходимо добиваться прекращения строительства «Северного потока — 2» и готовиться к прекращению транзита с 2020 года, обращаясь в международный арбитраж для получения компенсаций». Другими словами, пусть не будет транзита, лишь бы были «компенсации».

Если ставить во главу угла задачу нанести вред России, а не обеспечить стимулы для собственного экономического развития, то в результате Украина окажется и без транзита, и без компенсаций. И чем быстрее в Киеве это поймут, тем лучше», — отметил Михаил Демурин.