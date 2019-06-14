От визита Зеленского в Германию и Францию ждут гарантий транзита

Киев, , 13:30 — REGNUM Во время визита в Германию президент Украины Владимир Зеленский обязан узнать, как канцлер Германии Ангела Меркель поможет Киеву учесть фактор «Северного потока-2». Об этом 14 июня заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт-международник Ирина Верещук.

«Встреча с Меркель будет очень эффективной, если Зеленский спросит: как именно Меркель собирается помочь Украине учитывая фактор «Северного потока-2»… Опять Трамп грозил ввести санкции. Польша обещала помочь Украине, если будет газовый коллапс. Но тем не менее, мы имеем газовый контракт с Россией. Мы не знаем, как его продолжить. Россия отказывается подписывать контракт на наших условиях. И как нам сегодня вырваться из этой ситуации нам должна сказать госпожа Меркель, потому что она — часть «нормандского формата», часть решения конфликта на Донбассе», — считает Верещук.

При этом она считает, что Зеленский должен привезти из Германии и Франции экономические контракты и инвестиции.

«Украина может предложить гарантии и слово президента Украины, который будет обещать, что каждый доллар, каждый евро, который вложат французы или немцы, будет защищен в судебном порядке, защищен законодательно, защищен международным законодательством. Зеленский должен пообещать и привезти контракты, инвестиции, которые готовы прийти на слово президента. Этого не было сделано ранее, потому что все слова оставались фикцией. На сегодня есть волна подъема, эмоций, относительно того как инвестировать в Украину. Зеленский это мог бы использовать. Он уже об этом говорит. Нам нужно усилить экономическую дипломатию и усилить именно ту компоненту, которая называется инвестированием из стран Западной Европы в Украину», — подытожила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года Зеленский пообещал привлекать в страну инвестиции через перезапуск судебной системы, восстановления доверия к государству, «нулевую декларацию» и «налоговую амнистию» для бизнеса.

«Мы жили в такой стране, все защищали деньги как могли. Поэтому налоговая амнистия предлагает за определенный процент, мы предлагаем 5%, может быть, для большого бизнеса этот процент можно увеличить, вести с ними диалог и все согласятся. И с завтрашнего дня, ребята, живем по-другому. Давайте обнулимся, давайте получим деньги в страну», — сказал Зеленский.

Он также считает, что с приходом новой власти украинцы захотят платить налоги.