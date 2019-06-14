Главу новгородского муниципалитета отправили в отставку по требованию суда

п.г.т. Угловка, Новгородская область, , 13:27 — REGNUM В Новгородской области решением суда досрочно прекращены полномочия главы администрации Угловского городского поселения Окуловского района Александра Стекольникова. Как сообщает Генпрокуратура РФ, отставки главы муниципалитета потребовала прокуратура Окуловского района Новгородской области после проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции.

«Установлено, что в мае 2018 года глава администрации Угловского городского поселения Окуловского района Новгородской области по итогам проведения аукциона заключил договор аренды земельного участка общей площадью более 10 тыс. кв. метров со своим сыном. При этом в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» чиновник о наличии конфликта интересов не сообщил, мер по его урегулированию не принял», — сообщили в ведомстве.

Более того, был выявлен ещё один такой факт: при предоставлении главой поселения своему сыну ещё одного участка общей площадью 1,5 тыс. кв. метров.

Прокуратура пробовала отправить в отставку Стекольникова через муниципальных депутатов, но с совет депутатов Угловского городского поселения представление прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы отказался удовлетворять. После этого прокуратура обжаловала решение депутатов в суде.

«Решением суда требования прокурора удовлетворены, полномочия главы досрочно прекращены», — заявили в Генпрокуратуре России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в том же Окуловском районе прокуратура через суд добилась досрочной отставки трети состава районного собрания депутатов — из-за нарушений в декларациях о доходах.

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