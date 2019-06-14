В Латвии назначено новое заседание суда над «шпионом-пенсионером»

Рига, , 13:26 — REGNUM Бывший сотрудник МВД Латвии Олег Бурак, которому грозит 20 лет тюрьмы, останется под арестом как минимум до 13 августа, сообщает новостное агентство LETA.

На прошедшем вчера, 13 июня, заседании Рижского суда Видземского предместья обвиняемый в шпионаже в пользу России своей вины не признал, а адвокат попросила пригласить свидетелей. Суд принял решение продолжить заседание 12 августа из-за необходимости проверки материалов дела. Свидетели же будут опрошены 13 августа, а до этого времени Бурак останется под арестом.

В день заседания партия «Русский союз Латвии» провела акцию в поддержку Олега Бурака у здания суда, где выносилась мера пресечения по его делу.

Один из организаторов митинга, Татьяна Андриец, считает дело против Бурака — заказным. Она также рассказала, что бывший сотрудник МВД серьезно болен, а дома у него остался сын с инвалидностью. Другие активисты заявили, что семье обвиняемого в шпионаже не раз поступали угрозы от СГБ, на что Бурак жаловался в Бюро внутренней безопасности.

Сам же Бурак считает, что СГБ завело на него дело из-за его сообщений о коррупции в МВД, откуда его неоднократного пытались уволить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 62-летний Олег Бурак — бывший сотрудник системы внутренних дел был задержан 22 октября 2018 года службой государственной безопасности (СГБ) Латвии. Ранее он заведовал отделом учета огнестрельного оружия информационного центра МВД Латвии, и уже 12 лет находится на пенсии по выслуге лет.

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В апреле 2019 году СГБ отправила запрос о возбуждении уголовного дела против Бурак, который обвиняется по четырем статья — незаконный оборот огнестрельного оружия, распространение порнографии, шпионаж и незаконное распространение средств оперативной работы. Сам обвиняемый свою вину в этом не признал и считает дело сфабрикованным.

Во время обысков у Барака были обнаружены носители информации, содержавшие свыше 13 000 файлов, два самодельных образца оружия, патроны, взрывчатка и средства оперативной работы.

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