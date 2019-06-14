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Порошенко создал НКРЭКУ неконституционным способом — КС Украины

Политика

Ранее эта структура утвердила коррупционный тариф на уголь

Порошенко создал НКРЭКУ неконституционным способом — КС Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 14 июня 2019, 13:45 — REGNUM  Бывший президент Украины Петр Порошенко неконституционным способом создал Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Такое решение вынес Конституционный суд Украины, сообщило 14 июня издание «Зеркало недели».

Суд пришёл к выводу, что ряд положения закона «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг» не соответствуют конституции Украины. Кроме того, в полномочия президента Украины не входит право создавать подобные органы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период выборов на Украине член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского Андрей Герус заявил, что коррупционная схема «Роттердам +» после выборов будет ликвидирована.

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