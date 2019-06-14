Главы государств ШОС подписали Бишкекскую декларацию

Бишкек, , 13:28 — REGNUM По итогам заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписана Бишкекская декларация, сообщили 14 июня в пресс-службе президента Казахстана.

Документ подписали премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент России Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В резолюции отмечается, что современный мир продолжает стремительно меняться, глобальный баланс сил активно перераспределяется за счет становления новых центров сил в Азии. Участники саммит отмечают турбулентность и напряженность в процессе экономической глобализации.

Вышеперечисленные лидеры отмечают, что ШОС выступает в качестве надежной платформы для формирования полицентричного миропорядка, который обеспечивает верховенство международного права. В документе отдельное внимание уделяется вопросам борьбы с терроризмом, торгово-экономическому, технологическому и другим направлениям сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке прошло 19-е заседание Совета глав государств — членов ШОС. Участники саммита подписали ряд документов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в рамках ШОС.