Эксперт призвала Зеленского привести США в нормандский формат переговоров

Киев, , 13:21 — REGNUM Во время визита в Францию и Германию президент Украины Владимир Зеленский может предложить включить Вашингтон в нормандский формат переговоров с Россией по Донбассу. Об этом 14 июня заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт-международник Ирина Верещук.

«Этот визит будет касаться «нормандского формата». Германия и Франция являются частью этого формата… Соответственно, в Японии встреча Путина и Трампа в рамках G-20 придаст Минску новый посыл. Все эти вещи накладываются. Очень хорошо, что Зеленский едет именно сейчас, чтобы предложить, например, членство США или ангажирование США в этот процесс», — сказала Верещук.

По её словам, официальное присоединение США к нормандскому формату выведет переговоры с Россией на качественно новый уровень.

«Если есть такие договоренности и Франция с Германией поддержат такую идею, это уже будет дипломатическим прорывом. Это поставит переговоры с Российской Федерацией на качественно новый уровень, а не просто на декларативный и формальный. Также это даст новое дыхание Минску. Минск ничего сам не решает, это только трехсторонняя контактная группа. Она на тактическом уровне выполняет большую роль», — пояснила Верещук.

Эксперт также ожидает, что Зеленский привезет на Украину много хороших новостей после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Все будет решаться на полях «нормандского формата». Думаю, что Зеленский привезет много хороших и интересных новостей для нас… Да, мы можем сомневаться в авторитетности Макрона или Меркель. Тем не менее у нас нет других лидеров, которые были бы большими тяжеловесами в своей стране чем канцлер Германии Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон… Лучших или других у нас нет. Мы работаем с теми, которые у нас есть, и довольно неплохо», — считает Верещук.

Как сообщалось, накануне администрация президента Украины проинформировала, что 17 июня президент Зеленский посетит с официальным визитом Францию, а 18 июня — Германию.

«Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса», — сообщает пресс-служба АПУ.