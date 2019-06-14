Индия и Китай поддержали мирный процесс в Афганистане

Кабул, , 13:37 — REGNUM Представители Индии и Китая во время заседания стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразили поддержку мирному процессу в Афганистане, об этом 14 июня сообщает Anadolu Ajansi.

В кулуарах саммита ШОС президент Афганистана Мухаммед Ашраф Гани переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны договорились оказывать поддержку Кабулу в урегулировании внутреннего конфликта.

Напомним, гражданская война в Афганистане продолжается долгие годы, однако военные действия между правительством и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зашли в тупик, что вынудило союзников Кабула, в частности США, сесть за стол переговоров с террористами.

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