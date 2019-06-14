В Латвии готовятся к сносу монумента Освободителям в Риге

Рига, , 13:13 — REGNUM Вопрос о сносе памятника Освободителям в Риге передан на рассмотрение парламентской комиссии по иностранным делам и комиссии по образованию, культуре и науке, сообщает новостной портал delfi.lvсо ссылкой на информацию с официального сайта Сейма.

«За» дальнейшее продвижение инициативы о сносе монумента проголосовало 45 депутатов, «против» высказались 30 депутатов.

Принятое решение парламентская фракция «Согласие» назвала популизмом и провокацией. Также нет единодушного мнения по данному вопросу среди депутатов правящих партий.

Так, депутат от KPV LV, Артусс Кайминьш считает, что демонтаж памятника приведет к расколу общества и к угрозе для безопасности. Депутат от партии «Для развития/За!», Андрис Скриде не видит необходимости в сносе монумента, а предлагает изменить его концепт, сделав его «музеем оккупации».

Политический и общественный деятель Владимир Линдерман на своей странице в социальной сети Facebook предположил, что всем неравнодушным «предстоит защищать памятник, возможно, и физически».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автором инициативы о сносе памятника стал латышский активист Угис Полис, который разместил свою идею в сентябре 2017 года на портале общественных инициатив. По мнению Полиса, памятник Освободителям — символ, который «напоминает латышскому народу о страданиях в годы советской оккупации — убийствах, насилии, геноциде латышского народа».

В апреле 2019 года специальная парламентская комиссия по этике одобрила инициативу.

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Напомним, что это не первая попытка в Латвии снести памятник. В сентябре 2016 года Сейм уже отклонял коллективную заявку на восстановление довоенной площади Победы на месте нынешнего парка Победы в Риге, что предусматривало снос памятника. Тогда в поддержку инициативы было собрано более 12 тыс. подписей.

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Подчеркнем, что министерство иностранных дел Латвии заявляло не раз, что, несмотря на собранные подписи и возможную поддержку инициативы со стороны Сейма, снос монумента невозможен. Причина: памятник защищается договорами и нормативными актами, заключенными между РФ и Латвией в 1994 году, которые защищают памятники, строения и места массовых захоронений и предусматривают их содержание и уход.