Из-за давления США сотрудничество Индии и Турции с РФ может расшириться

Нью-Дели, , 13:09 — REGNUM Несмотря на давление со стороны Вашингтона, Турция и Индия не откажутся от закупок С-400, более того, военно-техническое сотрудничество этих стран с Россией может стать еще интенсивнее, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в пятницу, 14 июня, комментируя заявления сторон.

Как сообщалось ранее, в Госдепе США предупредили, что в случае закупки Индией комплексов С-400 может быть рассмотрен вопрос о введении санкций в отношении этой страны, кроме того, может сократиться военно-техническое сотрудничество Индии и США.

Кроме того, в Вашингтоне продолжают убеждать власти Турции также отказаться от закупок С-400. Речь также идет о возможных санкциях, кроме того, Турция может не получить права покупки самолетов F-35. В министерстве иностранных дел Турции заявили, что страна не намерена отказываться от контракта с Россией.

«Российские зенитные ракетные комплексы С-400 в течение последнего года стали одним из основных камней преткновения в отношениях США с их партнёрами и даже союзником по НАТО в лице Турции. Однако, несмотря на публичное давление, оба крупных заказчика — Турция и Индия — от сделки не отказались и уже вряд ли откажутся.

Исполнение же всех тех угроз, которые Вашингтон заявляет, может лишь увеличить объёмы военно-технического сотрудничества этих стран с Россией. К примеру, Турция лишённая возможности приобрести американские истребители пятого поколения F-35 вполне может пойти за боевой авиацией в Россию, закупив те же Су-35С или даже Су-57», — отметил Леонид Нерсисян.