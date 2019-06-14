МИД Китая: «Никто не хочет войны в Оманском заливе»

Пекин, , 13:26 — REGNUM Китай призывает все заинтересованные стороны к сдержанности после инцидента в Аравийском море. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщило в пятницу, 14 июня, министерство иностранных дел Китая.

«Никто не хочет войны в Оманском заливе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Мы надеемся, что все стороны, имеющие к этому отношение, будут сохранять спокойствие и проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности, и надеемся, что все стороны смогут совместно обеспечить безопасность судоходства в соответствующих водах и региональный мир и стабильность», — отметили в МИД Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Аравийском море недалеко от Ормузского пролива произошла атака на два нефтяных танкера. Соединенные Штаты сразу обвинили Иран в совершении нападения, в результате которых поднялись цены на нефть.