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МИД Китая: «Никто не хочет войны в Оманском заливе»

Политика

Пекин надеется, что все стороны конфликта смогут урегулировать разногласия путем диалога

Пекин, 14 июня 2019, 13:26 — REGNUM  Китай призывает все заинтересованные стороны к сдержанности после инцидента в Аравийском море. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщило в пятницу, 14 июня, министерство иностранных дел Китая.

«Никто не хочет войны в Оманском заливе», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

«Мы надеемся, что все стороны, имеющие к этому отношение, будут сохранять спокойствие и проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности, и надеемся, что все стороны смогут совместно обеспечить безопасность судоходства в соответствующих водах и региональный мир и стабильность», — отметили в МИД Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Аравийском море недалеко от Ормузского пролива произошла атака на два нефтяных танкера. Соединенные Штаты сразу обвинили Иран в совершении нападения, в результате которых поднялись цены на нефть.

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