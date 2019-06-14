В Киргизии завершился Саммит лидеров стран ШОС

Бишкек, , 13:03 — REGNUM Заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, проходившее сегодня, 14 июня, в столице Киргизии, завершилось, передает корреспондент ИА REGNUM.

Участие в мероприятии приняли президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Белоруссии Александр Лукашенко, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Афганистана Ашраф Гани, Ирана Хасан Рухани, Монголии Халтмаагийн Баттулга, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министры Индии Нарендра Моди и Пакистана Имран Хан, а также представители ООН и других международных организаций.

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Руководители государств-членов ШОС рассмотрели ход реализации итогов Циндаоского саммита 2018 года и первоочередные задачи дальнейшего развития Организации в контексте текущих процессов в мировой политике и экономике, а также вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом, региональной и общемировой безопасности.

По итогам саммита подписаны:

Соглашение о сотрудничестве государств-членов ШОС в сфере СМИ,

Соглашение о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта,

План основных мер по развитию сотрудничества в области здравоохранения на 2019 — 2021 годы,

Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристской организацией,

Меморандум между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов, между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром «Астана»,

Дорожная карта дальнейших действий Контактной группы «ШОС — Афганистан»,

ряд других документов.

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