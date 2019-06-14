Партию Зеленского поддерживает более половины избирателей — опрос

Киев, , 13:00 — REGNUM Среди тех, кто намерен голосовать на выборах в Верховную раду и определился с выбором, уровень поддержки партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» составляет 51,3%. Данные социологического опроса опубликовали 14 июня центр «Социс» и Комитет избирателей Украины на пресс-конференции в Киеве.

На втором месте — партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 9,5% голосов. За «Оппозиционную платформу — За жизнь!» готовы проголосовать 9,2% избирателей, далее находится «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,7% и партия «Сила и Честь» Игоря Смешко — 5%.

Партия Голос, которую возглавляет певец Святослав Вакарчук, набирает 4,9% голосов, то есть имеет все шансы войти в парламент.

Опрос проводился с 29 мая по 6 июня. Были опрошены 4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские эксперты прогнозируют на предстоящих выборах минимальную явку. Это связано, в частности, с тем, что выборы состоятся в конце июля, а это пора отпусков и разгар дачного сезона.

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