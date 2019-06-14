На YouTube восстановили канал, автор которого критиковал американские СМИ

Вашингтон, , 13:26 — REGNUM YouTube-канал Black Pigeon Speaks восстановили на сервисе после удаления за ролик, критикующий американские СМИ. Об этом автор канала Феликс Лейс рассказал в своём Twitter-аккаунте 14 июня.

https://twitter.com/navyhato/status/1139325544145838080

Автор канала Black Pigeon Speaks поблагодарил пользователей сети за поддержку. По его словам, работа канала продолжится в привычном режиме. Однако Лейс призывает зрителей подписываться на его страницу на Bitchute, куда также дублируются видеоролики. Вероятно, причиной этому стала боязнь новых блокировок со стороны YouTube.

Канал Black Pigeon Speaks ранее удалили за ролик под названием Social Rot of VICTIMHOOD & Microaggression Culture. В нём Феликс Лейс открыто критиковал работу американских СМИ. По его словам, за каждым крупным средством массовой информации стоит корпорация, которой невыгодно, чтобы люди узнавали правду. Таким образом, информация доходит до жителей в сильно искажённом виде.

Спустя сутки видеоролик и весь канал Black Pigeon Speaks был заблокирован со стороны видеохостинга YouTube. Зрители канала поддерживали Лейса и высказывали своё недовольство политикой хостинга. Официальных комментариев о причине блокировки канала не поступало.

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