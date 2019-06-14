Путин наградил спикера Госсобрания Башкирии орденом Александра Невского

Уфа, , 12:51 — REGNUM Председатель Государственного собрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев удостоен ордена Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Орден вручается за «укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность», говорится в тексте документа.

Награда вручается чиновникам, артистам, врачам, деятелям культуры, экономистам за особые заслуги перед Отечеством, многолетнюю службу и высокие результаты, достигнутые при исполнении служебных обязанностей.

Орден Святого Александра Невского был учрежден еще Екатериной I в 1725 году. В 1917 году упразднен вместе с другими царскими наградами. Затем существовал с 1942 по 1991 год. Знак ордена Александра Невского воспроизводит дизайн дореволюционного ордена.

ИА REGNUM напоминает, Толкачев возглавляет республиканский парламент уже при третьем руководителе региона — был главой Курултая при Муртазе Рахимове, Рустэме Хамитове и теперь при Радии Хабирове.

Орден Александра Невского — не единственная награда Толкачева. Также был удостоен орденов Почета, Дружбы, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», Салавата Юлаева, Петра Великого 1-й степени, награжден также 14 медалями и именным оружием.