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Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе своей главной целью

Политика

«Для меня это самая главная цель – остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», заявил Зеленский

Киев, 14 июня 2019, 12:49 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком заявил, что прекращение огня в Донбассе является ключевым приоритетом его деятельности.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Киева активизировать минский процесс и «нормандский формат» для решения конфликта в Донбассе. При это он заверил, что Киев не собирается «торговать территорий и суверенитетом Украины».

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