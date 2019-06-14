Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе своей главной целью

Киев, , 12:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мирославом Лайчаком заявил, что прекращение огня в Донбассе является ключевым приоритетом его деятельности.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах Киева активизировать минский процесс и «нормандский формат» для решения конфликта в Донбассе. При это он заверил, что Киев не собирается «торговать территорий и суверенитетом Украины».

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