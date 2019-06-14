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В ЕС назвали успешным «двойственный подход» к России

Политика

Удалось сдержать «напористое и некооперативное» поведение Москвы, утверждают в Евросоюзе

Брюссель, 14 июня 2019, 12:50 — REGNUM  «Двойственный подход» по отношению к России оказался успешным и позволил сдержать «напористость» Москвы без отказа от сотрудничества с ней. Об этом говорится в докладе дипломатической службы Евросоюза, опубликованном 14 июня.

В ЕС отметили, что применяют двойственный подход в последние годы в отношении России, которая остается для содружества «стратегическим вызовом». В ответ на «нарушение» Россией международного права действуют санкции, но по вопросам, актуальным для ЕС, поддерживается сотрудничество.

Такой подход позволил сдержать «напористое и некооперативное» поведение Москвы при взаимодействии по широкому кругу внешнеполитических вопросов, говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава германской партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр поддержала продление антироссийских санкций. Она обвинила российские власти в намерении «дестабилизировать непосредственных соседей».

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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