Президент Ирана: «Правительство США представляет угрозу стабильности в мире

Тегеран, , 12:35 — REGNUM «Правительство США за два года, нарушая все международные нормы и правила, используя экономические и финансовые возможности, представляет настоящую угрозу стабильности в регионе и мире», — заявил президент Ирана Хасан Рухани, выступая на заседании саммита глав государств ШОС.

Читайте также: США «доказали» причастность Ирана к атаке на танкеры коротким видео

Политик отметил, что всем народам, вне зависимости от их убеждений и культур угрожает общий враг — терроризм.

«Неважно — мусульманин, христианин, буддист, еврей. Важно объединиться против экстремизма. Мы боролись с ИГИЛ* в Ираке и Сирии. Мы не ставили под сомнение защиту немусульманских стран. Мы против сионизма, потому что это отклонение от еврейской религии».

По его словам, Иран всегда оставался открытым для диалога с соседними странами.

«Мы не хотим и не собирались выбросить какую-либо нацию в море или топить ее. И к решению проблемы Палестины мы также выработали и предоставили демократический подход, опираясь на голос народа», — подчеркнул Рухани.

Читайте также: Президент Ирана: «сделка века» угрожает всем мусульманским странам

Хасан Рухани выразил мнение, что в настоящее время «международное сообщество сталкивается с односторонностью», а также пожаловался на ведение американскими властями торговой войны против его страны.

«Иран, согласно 15 соглашениям МАГАТЭ, выполнил свои обязательства, но к сожалению, США в одностороннем порядке нарушило положение резолюции ООН, которое призывает к нормальным торговым отношениям. Иран просит присутствующих выполнить свои обязательства, чтобы Иран мог реализовать свои экономические интересы. Иран имеет стратегическое расположение, которое богато своими энергетическими ресурсами», — подытожил он.

* террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

Читайте также: Иран всё ещё соблюдает «ядерную сделку» — МАГАТЭ