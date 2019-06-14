Москалькова может посетить Вышинского в киевском СИЗО

Москва, , 12:31 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова может посетить главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который сейчас находится в следственном изоляторе Киева. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба Москальковой.

«Москалькова обратилась к украинской стороне с просьбой посетить Кирилла Вышинского в Лукьяновском СИЗО Киева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченный по правам человека в РФ предпринимает все возможные действия, чтобы Вышинский оказался на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в Киеве был арестован главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Журналисту, которого Киев обвиняет в поддержке республик Донбасса и государственной измене, грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее Москалькова заявила, что перезагрузка отношений России и Украины может начаться с правозащитной тематики. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский «может и желает изменить ситуацию в правозащитной сфере».

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