Украине нужна госпрограмма по выкупу земли — депутат Рады

Киев, , 12:44 — REGNUM Заявление команды президента Украины Владимира Зеленского открыть рынок земли вызывает беспокойство, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич 13 июня в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, земля — это последнее, что есть у людей. После открытия рынка земли мелких собственников могут заставить продать свои паи.

Шуфрич отметил, что в скупке земель могут участвовать те, кто украли деньги за время правления Порошенко

«Говорят, около $15 млрд ушло в наличные при власти Порошенко. Эти деньги сегодня где-то находятся, и говорят, значимую их часть планируется инвестировать в покупку земли», — рассказал депутат.

Чтобы помочь людям, нужен не свободный рынок, а государственная программа по выкупу земли у собственников.

«Пусть государство сдает эту землю в аренду за 10% стоимости этой земли, как это делает, например, та же Венгрия, которая снимает с 1 гектара продукцию до 2 тысяч евро… Поэтому этим распорядиться нужно очень сознательно, очень обдуманно, и, самое главное, чтобы не обманули, и чтобы не обокрали в очередной раз украинцев», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что через год на Украине могут открыть земельный рынок. Сейчас команда Зеленского готовит проекты законов, направленные на урегулирование этой сферы.

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