Англиканская церковь Кении запретила политические речи на службах

Найроби, , 12:46 — REGNUM Политикам из Кении запретили произносить речи перед алтарем в англиканских церквях по всей стране, передает Deutsche Welle Kiswahili со ссылкой на заявление главы англиканской церкви Кении Джексона Оле Сапита.

Архиепископ англиканской церкви Сапит заявил, что политики используют алтарь, чтобы разобщить народ и высмеять своих противников.

«Мы не допустим, чтобы алтарь использовали как политическую арену, мы разрешим политикам обращаться к своим сторонникам только после богослужения, во время молитв мы хотим слышать слова Бога, а не политику», — заявил Оле Сапит.

Отмечается, что обычно политики Кении активно поддерживают проекты церквей с помощью личного капитала, за что получают право обращения к своим сторонникам во время богослужений.

В воскресенье, 9 июня, службу в одно англиканской церкви в округе Киамбу пришлось прекратить после того, как политик начал открыто оскорблять своего оппонента, что вызвало недовольство верующих.

В католических церквях Кении запрещена любая политическая деятельность.