Глава Киргизии предложил ШОС усилить борьбу с экономическими преступлениями

Бишкек, , 12:29 — REGNUM Президент Киргизии Соорнобай Жээнбеков предложил странам Шанхайской организации сотрудничества создать орган по борьбе с экономическими преступлениями, сообщает 14 июня агентство «КирТАГ».

Глава государства отметил, что экономические преступления носят транснациональный характер и связаны с наркоторговлей, контрабандой, а также отмыванием незаконных доходов.

Жээнбеков также акцентировал внимание на угрозах в интернет-пространстве. Он считает, что информационная безопасность должна стать важным вопросом повестки для ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня в Бишкеке проходит 19-е заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В саммите также принимают участие представители международных организаций, в том числе ООН, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС.