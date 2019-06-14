Путин: «Буду добиваться выполнения обязательств по ядерной программе Ирана»

Бишкек, , 12:27 — REGNUM Одним из основных приоритетов Шанхайской организации сотрудничества является борьба с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на проходящем в столице Киргизии заседании Совета глав государств-членов ШОС.

«Считаем важным блокировать финансовую подпитку террористов за счет доходов от наркотрафика, делать все, чтобы не допустить попадания в их руки химического, биологического и иных видов оружия массового уничтожения», — сказал он.

Российский лидер отметил необходимость усиления совместной работы в деле противодействия пропаганды идей терроризма и экстремизма в Интернете.

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По словам Путина, необходимо уделить больше внимания проблемам Афганистана и Сирии, а также наращивать объемы оказываемой этим странам помощи.

«Во многом благодаря всесторонней помощи России в Сирии большая часть территории страны вернулась. Вызывает опасение работа вокруг иранской ядерной программы. Как председатель ШОС, я буду добиваться выполнения взятых обязательств со стороны США по этому вопросу», — подчеркнул он.

Подводя итог своего выступления, глава государства сообщил о предложении российской стороны создать Форум глав регионов.

«Предлагаем его провести в начале следующего года. Все должно быть построено без всякого политического эгоизма», — резюмировал президент России.

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