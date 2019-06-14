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В Душанбе усилены меры безопасности

Политика

Вскоре приедут высокопоставленные гости

Душанбе, 14 июня 2019, 12:23 — REGNUM  В связи с проведением в столице Таджикистана Душанбе пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), правоохранители и сотрудники силовых структур страны переведены на усиленный режим несения службы. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источник в силовых структурах правительства Таджикистана.

По информации источника, для усиления мер безопасности из регионов страны в Душанбе были переброшены дополнительные средства и силы.

14−16 июня 2019 года усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов будут постоянно патрулировать улицы и парки столицы, а также места массовых скоплений людей и парламентский квартал.

Помимо подобных патрулей, рассредоточенных по улицам Душанбе, вдоль дорог, по которым будут передвигаться кортежи гостей саммита, будет выставлено оцепление или «живые цепи» из сотрудников силовых структур.

Напомним, что в субботу, 15 июня, в Душанбе пройдет саммит СВМДА. В нем примут участие главы 12 стран: России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Туркмении, Бангладеш и Шри-Ланки. Премьер-министры, вице-премьеры и министры иностранных дел представят в Душанбе еще 15 стран — участниц организации.

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Внешняя политика Таджикистана
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