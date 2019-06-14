В ДР Конго лишены должностей 20 оппозиционных парламентариев

Киншаса, , 12:26 — REGNUM Верховный суд ДР Конго снял с должностей 20 оппозиционных парламентариев от провинции Северное Киву. Их места заняли члены коалиционной партии FСС, возглавляемой экс-президентом Жозефом Кабилой, передает Deutsche Welle Kiswahili.

Издание сообщает, что решение суда вызвало гневную реакцию оппозиции.

Глава коалиционной оппозиционной партии Ansemble Мухиндо Нзанги заявил, что снятие с должностей 12 парламентариев от их партии — притеснение демократии в ДР Конго.

Оппозиционные партии обвиняют Верховный конституционный суд в заговоре с целью предоставления большего числа мест в парламенте коалиционной партии FCС. Представители оппозиции отмечают, что глава FСС Жозеф Кабила продолжает быть влиятельным политиком даже после того, как он покинул пост президента.

Генеральный секретарь оппозиционной партии MLС под руководством Жан-Пьера Бембы Ив Базайба заявила о подготовке демонстрации. Выступления пройдут 15 июня по всей страны. Базайба заявляет, что основным требованием акций протеста станет расследование президентских выборов, победу на которых одержал Феликс Чисекеди.