Си Цзиньпин: «Участникам ШОС нужно плотно сплотиться»

Пекин, , 12:22 — REGNUM «Нам надо плотно сплотиться. ШОС призвана стать образцом духа и единства с учетом мировых процессов. Необходимо расширять интересы и всемерно укреплять заслон, защищающий от террористических и радикальных сил», — заявил председатель Китая Си Цзиньпин, выступая на заседании Совета глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, пишет «Kaktus.media».

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По словам китайского лидера, особое внимание при этом нужно уделить построению мирной жизни в Афганистане.

Упомянул глава Китая и инициативу китайских властей, отметив «необходимость сделать экономику более открытой, толерантной и действовать в рамках проекта «Один пояс — один путь».

"Нужно развивать авто‑ и железнодорожную инфраструктуры. Китай готов обучать аграрным технологиям. Необходимо совершенствовать партнерские связи со странами-наблюдателями ШОС в региональных делах — во имя мира и совместного процветания на планете. Как гласит киргизская пословица: «Основа счастья — единство», — подытожил Си Цзиньпин.

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