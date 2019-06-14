Президент Киргизии: «ШОС сможет стать платформой для многополярного мира»

Бишкек, , 12:20 — REGNUM В госрезиденции «Ала-Арча» неподалеку от столицы Киргизии сегодня, 14 июня, проходит заседание Совета государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Участие в мероприятии принимают президенты России Владимир Путин, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев, председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министры Индии Нарендра Моди и Пакистана Имран Хан, а также заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло, и.о. генерального секретаря ОДКБ Николай Севрюков и председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев.

Открывая заседание саммита ШОС в открытом составе, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о том, что «в условиях меняющейся международной обстановки, Шанхайская организация сотрудничества демонстрирует мировому сообществу новый формат международного взаимодействия».

"Открытость нашей организации делает ее привлекательной. С каждым годом расширяется ареал ШОС. Занимая огромное пространство в Евразии — следуя принципам Хартии ШОС, шанхайскому духу, ШОС сможет в будущем стать платформой для построения многополярного мира. Мы вместе формируем центр принятия согласованных, ответственных и значимых решений в Евразии», — подчеркнул он.

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По словам киргизстанского лидера, повестка Шанхайской организации сотрудничества имеет много общего с повесткой Организации объединенных наций.

«Это и вопросы безопасности, и вопросы экономического развития, и вопросы человеческого измерения. Продолжается эффективное сотрудничество с международными структурами в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со структурами ООН».

Глава государства выразил мнение, что «краеугольным камнем в этой области является решение афганской проблемы».

«Мы с удовлетворением можем отметить действия афганских властей, а также активизацию включения ШОС в решение данной проблемы. Это отразилось в итогах прошедшего в апреле текущего года в Бишкеке очередного заседания Контактной группы ШОС — Афганистан и проекте дорожной карты, который будет подписан на полях сегодняшнего саммита».

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Жээнбеков отметил, что власти Киргизии предлагают создать ШОС по борьбе с экономическими преступлениями, поскольку они, как правило, носят транснациональный