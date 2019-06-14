В комментариях Карасина Грузия услышала угрозу

Тбилиси, , 12:19 — REGNUM В комментариях заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина относительно заявлений госсекретаря США Майка Помпео, сделанных после встречи с грузинским премьером Мамукой Бахтадзе в Вашингтоне, в Тбилиси услышали «неприкрытую угрозу».

Комментарий Карасин сделал после очередной встречи с сопереговорщиком от Грузии, спецпредставителем премьер-министра Грузии в вопросах отношений с Россией Зурабом Абашидзе, которая прошла 13 июня в Праге и продолжится сегодня.

В частности, Карасин выразил обеспокоенность обещаниями госсекретаря США всячески содействовать интеграции Грузии с НАТО и отметил, что членство Грузии в альянсе может представлять угрозу для грузино-российских отношений. Замминистра иностранных дел России прокомментировал и те слова Помпео, которые относились в проекту порта Анаклия и его замечанию о том, что завершение строительства этого порта защитит Грузию от нежелательного экономического влияния со стороны России и Китая. Карасин отметил, что судьбу порта Анаклия Грузия должна решить сама, но тон заявления Помпео относительно влияния России и Китая неприемлем.

Комментируя грузинским СМИ уже оценки своего российского собеседника, Зураб Абашидзе сообщил, что на встрече 13 июня вопрос строительства порта Анаклия он с Карасиным не обсуждал и на сегодняшней встрече обсуждать его не собирается.

Что касается отношений Грузии с НАТО, это, по словам Зураба Абашидзе — суверенное право Грузии, и соседнее государство угрожающим тоном на эту тему говорить не должно. Он заверил, что интеграция Грузии в НАТО не направлена против кого-либо, в том числе, против России.

«Наши отношения с НАТО и другими международными организациями — это наше суверенное право, наш суверенный выбор. Когда со стороны представителя России делаются заявления с тоном угрозы, мы считаем это совершенно неприемлемым. Таким тоном говорить с соседним государством нельзя», — отметил Абашидзе в беседе с журналистами грузинских телекомпаний из Праги.

Напомним, что встречи в формате Абашидзе-Карасин проводятся в Праге регулярно по инициативе бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и в основном направлены на урегулирование вопросов экономического, культурного и гуманитарного характера.