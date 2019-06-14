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МИД Узбекистана: В 2018 году турпоток из Великобритании вырос на 40%

Политика

Британская сторона выразила готовность оказывать всемерное содействие в реализации реформ в Узбекистане

Ташкент, 14 июня 2019, 12:18 — REGNUM  В Лондоне 13 июня состоялись первые в истории узбекско-британских отношений политические консультации между внешнеполитическими ведомствами двух стран на уровне начальников управлений, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров были подробно обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях, а также взаимодействие сторон в рамках международных организаций», говорится в сообщении.

Сообщается, что британская сторона высока оценила широкомасштабные общественно-политические и социально-экономические реформы в Узбекистане, а также выразила готовность продолжать оказывать всемерное содействие в их дальнейшей эффективной реализации.

Также отмечается, что британская сторона приветствовала введение Ташкентом безвизового режима для граждан Соединенного Королевства, «в 2018 году турпоток из Великобритании в Узбекистан увеличился на 40%, расширяются деловые связи и культурно-гуманитарные обмены».

«Стороны особо отметили необходимость углубления сотрудничества в области образования, включая вопросы обучения, подготовки и переподготовки специалистов», отмечает МИД.

В рамках консультаций стороны также обсудили проект соглашения о партнерстве и сотрудничестве между двумя странами, обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной политики.

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Внешняя политика Узбекистана
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