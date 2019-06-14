Украине нужно децентрализовать власть — эксперт

Киев, , 12:17 — REGNUM «Киеву важно продолжить и довести до конца процесс децентрализации власти, а также сохранить наследственность стабильность политической системы». Об этом 14 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-народный депутат Верховной рады пяти созывов Иван Заяц.

«Нам нужно децентрализировать власть на базовом уровне. Сейчас этот процесс пошёл. Давайте доведём его до конца. Для нашей политики важен стабильный процесс, чтобы была наследственность, чтобы был опыт, чтобы этот опыт передавался при одновременном вливании новых сил, новых идей. Нам говорят: «Давайте все менять, давайте все крутить». Наше общественное мнение формируют так, чтобы каждый день что-то менять. Так мы никогда не станем великой страной», — сказал Заяц.

При этом он назвал «токсичной» идею создания двухпалатной Верховной рады Украины в условиях войны, поскольку наличие второй палаты затруднит принятие законов.

«Сегодня эта идея токсична в связи с войной… Двухпалатный парламент отвечает идеям минских соглашений. Это линия на федерализацию Украины: «Давайте, на каком-то автономном статусе введём Донецкую и Луганскую области». Это очень опасные вещи. Сегодня мир так быстро идет в сфере принятия решений, динамика жизни так возросла, что переходить к двухпалатному парламенту, только тормозить процесс принятия решений. Процесс зарождения двухпалатного парламента создаст процесс большой турбулентности внутри самой страны. Мы ищем ответы там, где их нет», — сказал Заяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассмотрят вопрос введения двухпалатного парламента. Он напомнил, что на референдуме 2000 года украинцы уже поддержали создание верхней палаты парламента.

Ранее экс-президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович выступали за создание двухпалатного парламента.