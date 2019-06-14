Москва надеется на скорое освобождение Вышинского — МИД России

Москва, , 12:16 — REGNUM Россия будет прилагать максимальные усилия для освобождения главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

По его словам, в настоящее время идет работа по судебной линии, активно проявляет себя общественное мнение, включены профессиональные контакты и дипломатические каналы.

«Мы надеемся, что журналист уже скоро выйдет на свободу», — заявил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Кирилл Вышинский был арестован в Киеве в мае 2018 года по обвинению в поддержке республик Донбасса и государственной измене. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Свою вину он отрицает, заявляя, что преследуем за профессиональную деятельность.

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