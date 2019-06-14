В Севастополе решают судьбу украинского моряка, обвиняемого в браконьерстве

Севастополь, , 12:15 — REGNUM Суд в Севастополе огласит 14 июня приговор капитану украинского судна «ЯМК-0041» Виктору Новицкому, задержанного по обвинению в браконьерстве у берегов Крыма в мае 2018 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

«В Балаклавском районном суде Севастополя запланировано провозглашение приговора по делу Виктора Новицкого, обвиняемого в совершении преступления за незаконный вылов водных биологических ресурсов», — отметили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» близ берегов Крыма по обвинению в браконьерстве. Капитана судна заключили под стражу по уголовному делу за незаконную добычу биоресурсов. Позже его отпустили под подписку о невыезде и на съемную квартиру.

В октябре 2018 года семь моряков экипажа крымского судна «Норд», незаконно задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, обменяли на семь рыбаков с украинских судов «ЯМК-0041» и «ЯОД-2105».

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