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Узбекистан и Казахстан обсудили линию госграницы по Аральскому морю

Политика

Обсуждены демаркационные работы на высохшей части Аральского моря

Ташкент, 14 июня 2019, 12:10 — REGNUM  В Джизаке (Узбекистан) 10−14 июня в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе встречи стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы, а также обменялись мнениями по выполнению полевых демаркационных работ на участке узбекско-казахстанской государственной границы на высохшей части Аральского моря», говорится в сообщении.

По итогам переговоров главы делегаций первый заместитель председателя Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан Тулкин Абдуллаев и посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан Зульфия Аманжолова подписали соответствующий протокол.

«Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере», сообщает МИД.

Как сообщало ИА REGNUM Узбекистан в последнее время активизировал работу по демаркации и делимитации госграницы с соседними странами.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Казахстан провели переговоры о совместной госгранице

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Проблема Аральского моря
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