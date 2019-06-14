Узбекистан и Казахстан обсудили линию госграницы по Аральскому морю

Ташкент, 14 июня 2019, 12:10 — REGNUM В Джизаке (Узбекистан) 10−14 июня в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями состоялось очередное заседание совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, сообщает МИД Узбекистана.
«В ходе встречи стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы, а также обменялись мнениями по выполнению полевых демаркационных работ на участке узбекско-казахстанской государственной границы на высохшей части Аральского моря», говорится в сообщении.
По итогам переговоров главы делегаций первый заместитель председателя Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан Тулкин Абдуллаев и посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан Зульфия Аманжолова подписали соответствующий протокол.
«Встреча прошла в традиционно дружественной атмосфере», сообщает МИД.
Как сообщало ИА REGNUM Узбекистан в последнее время активизировал работу по демаркации и делимитации госграницы с соседними странами.
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