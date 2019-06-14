Бразилиа, , 12:12 — REGNUM Верховный суд Бразилии квалифицировал гомофобию как преступление, пишет газета El Pais.

13 июня восемь из одиннадцати судей Верховного суда проголосовали за соответствующее решение. Теперь акты против гомосексуалистов будут караться так же, как расистские. Это будет происходить до тех пор, пока Конгресс Бразилии не примет специальный закон о гомофобии. На данный момент преступления на почве расизма караются лишением свободы сроком до пяти лет. Решение суда стало ответом на петицию Социалистической партии Бразилии.

Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару настроен против расширения прав ЛГБТ-сообщества. Он сам называет себя «гордым гомобофом» и однажды заявил, что предпочел бы, чтобы его сын погиб в результате несчастного случая, чем стал гомосексуалистом.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее Конституционный суд Эквадора признал законными однополые браки, хотя в Конституции страны брак определяется как союз между мужчиной и женщиной.