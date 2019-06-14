Рухани назвал политику США угрозой миру

Бишкек, , 12:02 — REGNUM Агрессивная политика США угрожает безопасности и Ближнего Востока, и всего мира. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани 15 июня на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Иранский президент подчеркнул, что на протяжении двух лет американское правительство нарушает все международные правила, пользуется своим финансовым и военным потенциалом и применяет агрессивные подходы, что становится серьезной угрозой региону и миру.

Он указал также, что США принуждают мировое сообщество нарушить резолюции Совета Безопасности ООН о нормализации торговых отношений с Тегераном. Говоря о «ядерной сделке», Рухани отметил, что все проблемы можно решить диалогом, а не санкциями и конфликтами, при наличии политической воли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рухани заявил, что США исчерпали все возможности давления на Иран, и скоро пустые угрозы должны прекратиться. Он также подчеркивал, что Иран никогда не начнет войну, но даст сокрушительный ответ на любую агрессию.

Читайте также:

Президент Ирана: США уже использовали все возможности для давления на ИРИ

Рухани: Иран даст «сокрушительный ответ» на любую агрессию