Пятница, 14 Июня 2019 года
12:02:41 МСК

Рухани назвал политику США угрозой миру

Политика

На протяжении двух лет американское правительство нарушает все международные правила, заявил президент Ирана

Бишкек, 14 июня 2019, 12:02 — REGNUM  Агрессивная политика США угрожает безопасности и Ближнего Востока, и всего мира. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани 15 июня на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Иранский президент подчеркнул, что на протяжении двух лет американское правительство нарушает все международные правила, пользуется своим финансовым и военным потенциалом и применяет агрессивные подходы, что становится серьезной угрозой региону и миру.

Он указал также, что США принуждают мировое сообщество нарушить резолюции Совета Безопасности ООН о нормализации торговых отношений с Тегераном. Говоря о «ядерной сделке», Рухани отметил, что все проблемы можно решить диалогом, а не санкциями и конфликтами, при наличии политической воли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рухани заявил, что США исчерпали все возможности давления на Иран, и скоро пустые угрозы должны прекратиться. Он также подчеркивал, что Иран никогда не начнет войну, но даст сокрушительный ответ на любую агрессию.

Читайте также:

Президент Ирана: США уже использовали все возможности для давления на ИРИ

Рухани: Иран даст «сокрушительный ответ» на любую агрессию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить