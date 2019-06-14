Казахстан добился снятия ареста с активов на $21,5 млрд в банке США

Нур-Султан, , 11:57 — REGNUM Министерство юстиции Казахстана добилось снятия незаконного ареста счетов Национального банка республики в Bank of New York Mellon в размере $21,5 млрд. Об этом 14 июня заявил министр юстиции Марат Бекетаев, сообщает агентство «Казинформ».

Министр отметил, что в 2003—2018 годах были защищены интересы государства на сумму $18 млрд. Бекетаев добавил, что в настоящее время министерство ведет работу над тремя законопроектами.

Законопроекты направлены на смягчение санкций за административные правонарушения, разграничение полномочий между судом и государственными органами, а также на улучшение отправления правосудия по спорам.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года Bank of New York Mellon заморозил средства Национального фонда Казахстана в размере $22 млрд по иску молдавского бизнесмена Анатолия Стати.

Читайте также: BNY Melon заморозил $22 млрд Национального фонда Казахстана