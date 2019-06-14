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Премьер-министр Пакистана призвал страны-члены ШОС к борьбе с коррупцией

Политика

Исламабад заинтересован в преодолении конфронтации в регионе

Премьер-министр Пакистана призвал страны-члены ШОС к борьбе с коррупцией
Иллюстрация: Insaf.pk
Имран Хан

Бишкек, 14 июня 2019, 11:53 — REGNUM  Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) создать всеобъемлющие рамки для борьбы с коррупцией, об этом 14 июня сообщает Geo TV.

Заявление было сделано во время саммита стран-членов указанной организации, проходящем в столице Киргизии, городе Бишкек.

Для борьбы с коррупционной составляющей премьер-министр Пакистана предложил программу, которая укрепит сотрудничество между странами, преодолеет конфрантацию.

Важной темой на мероприятии была борьба с террористической угрозой, опытом в борьбе с которой готов поделиться Пакистан.

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