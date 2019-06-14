Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин в июле может посетить Екатеринбург. Его ожидают на международной промышленной выставке «Иннопром» и на Глобальном саммите производства и индустриализации (GMIS).

Точная дата визита первых лиц России и их зарубежных партнёров на саммит GMIS-2019 в Екатеринбурге пока не ясна. Об этом заявила замминистра инвестиций Свердловской области Елена Хлыбова на заседании Академии русской мечты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава Академии, политолог Андрей Русаков попросил чиновника назвать точную дату приезда.

«Управление протокола об этом обычно не говорит, о точной дате. Ориентировочно названа дата 9 июля. Но всё может поменяться», — ответила Хлыбова.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что постарается принять участие в саммите GMIS-2019 в Екатеринбурге. Саммит пройдёт 9−11 июля 2019 года.

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